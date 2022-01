Destaques 09/01/2022 16:53 Redação I Nativa News PM prende suspeito de invadir e furtar farmácia em Nova Monte Verde Um homem foi preso pela polícia militar na madrugada deste domingo (9), por suspeita de furto em uma farmácia no centro de Nova Monte Verde. De acordo com a PM, a equipe foi acionada pelo proprietário do estabelecimento, que informou o furto de produtos e dinheiro. Durante a patrulha, a equipe localizou o suspeito com o dinheiro e materiais que foram levados da empresa. Os policiais encontraram perfumes e mais de R$ 240 em dinheiro. O homem não informou onde estava o restante dos produtos furtados. Diante dos fatos, o ele foi levado para delegacia e preso em flagrante por furto.

