Destaques 10/01/2022 06:28 Redação I Nativa News Alta Floresta: Bandidos rendem vítimas e a obrigam a transferir dinheiro via PIX Foto: Reprodução O caso foi registrado como roubo na tarde deste domingo (09) na rodovia MT-208, núcleo urbano do município de Alta Floresta. Três pessoas foram vítimas de dois elementos armados, que subtraíram aparelhos celulares e obrigaram uma transferência de valor via PIX. Os suspeitos não foram identificados, nem localizados. Conforme registro da Polícia Militar, o trio, duas mulheres com 29 anos e um homem com 45, procuraram a Central de Operações da Polícia Militar relatando que por volta da 15h55, foram surpreendidas por dois homens, ambos estavam de arma em unho e anunciaram o roubo. Dois aparelhos celulares, Samsung de cor preta, foram subtraídos, um terceiro aparelho celular foi destruído momentos após os suspeitos forçarem a vítima a realizar uma transferência via PIX, com chave aleatória, no valor de R$ 1.800,00. Conforme relatou a vítima para a polícia, o aparelho foi destruído para que não fosse identificada a conta de destino da transferência. Antes de deixar o local, um dos suspeitos ainda desferiu um golpe com objeto contundente. Após o ato a dupla deixou o local, tomando rumo ignorado, em uma motocicleta de cor preta, aparentando ser uma CG Titan. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

