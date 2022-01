Destaques 10/01/2022 07:19 Matrículas em escolas estaduais de MT começam nesta segunda-feira Para confirmar a solicitação de matrícula, é preciso que o aluno ou responsável tenha feito o cadastro de usuário no site da Secretaria Estadual de Educação. - Foto por: David Borges Seduc MT O prazo para as matrículas nas escolas da rede estadual de ensino de Cuiabá começa nesta segunda-feira (10) e segue até sexta-feira (14). Já para as escolas dos demais municípios as matrículas terão início nessa terça (11) e seguem também até sexta. Para confirmar a solicitação de matrícula, é preciso que o aluno ou responsável tenha feito o cadastro de usuário no site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Esse cadastro é o pré-requisito para que a vaga seja solicitada e a matrícula seja feita. O aluno maior de idade ou responsável deverá ir até a escola para confirmar a matrícula e levar os documentos necessários, como documentos pessoais dos pais ou responsável legal, certidão de nascimento ou casamento do aluno, documentos pessoais do aluno, fatura de energia elétrica atualizada, cartão de vacina do aluno atualizado e também o histórico escolar. Trilha de aprofundamento Com a implementação do novo ensino médio em escolas estaduais de Mato Grosso este ano, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade deverão, obrigatoriamente, informar, no ato da matrícula, qual será a Trilha de Aprofundamento da Área de Conhecimento ou a Trilha Aprofundamento em Educação Profissional Tecnológica (EPT) a ser cursada pelo estudante no ano letivo de 2022. Esta escolha acontece no processo de matrícula de novos estudantes em 62 das 525 escolas da rede estadual de ensino que ofertam o novo ensino médio. (confira a lista) Novo Ensino Médio A lei instituiu uma mudança na estrutura do ensino médio, além do novo modelo de aprendizagem por áreas de conhecimento, houve a ampliação no tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para mil horas anuais. Aliado à Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio proporciona ao estudante optar por uma formação técnica e profissionalizante, tendo como objetivo garantir uma educação de qualidade. Ele começa a ser implementado em Mato Grosso a partir deste ano para os alunos do 1º ano.

