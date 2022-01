Destaques 10/01/2022 09:09 Redação I Nativa News Com mais 80 vagas, inscrições para processo seletivo de Nova Bandeirantes encerram nesta terça, 11 Foto: Prefeitura de Nova Bandeirantes O período para realização de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Nova Bandeirantes encerra nesta terça-feira 11. Conforme o edital, são ofertadas 84 vagas para servidores temporários, com salários de R$ 1,1 mil até R$ 2,1 mil. De acordo com o edital de abertura, esta Seleção busca preencher vagas, bem como formar cadastro reserva para os profissionais das seguintes escolaridades: Nível fundamental: apoio administrativo educacional - nutrição/merendeira (4); apoio administrativo educacional - zeladora/limpeza (5); apoio administrativo educacional - vigia (5); apoio administrativo educacional - motorista escolar (12); lavador de carro (1); mecânico (3);

Nível médio: técnico administrativo educacional -monitor (7); técnico administrativo educacional (1).

Nível superior: professor de arte (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de inglês (1); professor de português (2); professor de matemática (2); professor de pedagogia (36). Vale ressaltar que entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com salários entre os valores de R$ 1.100,00 a R$ 2.173,88, referente a jornada de trabalho semanal de 20 a 40 horas para o exercício de suas funções. Procedimentos para participar Os interessados podem se inscrever até terça-feira 11 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet, no site Método e Soluções Educacionais, mediante o pagamento de R$ 35,00 a R$ 60,00 de taxa de participação, recolhido por boleto bancário até o dia 12 de janeiro de 2022. Para os candidatos que se enquadram nos critérios do edital, a isenção da taxa deve ser solicitada no período de 3 a 4 de janeiro de 2022. Seleção Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 23 de janeiro de 2022, das 8h às 11h. A segunda etapa consiste em análise de títulos. Vale ressaltar que a prova, de caráter classificatório, é composta por 20 ou 25 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa matemática, conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos. Este Processo Seletivo, conforme a publicação do edital de abertura, terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Confira o edital de abertura: download edital_de_abertura_n_03_2021_completo.pdf

Voltar + Destaques