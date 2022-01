Destaques 10/01/2022 15:19 Nortão Online Criança de 11 anos morre por complicações respiratórias em Colíder Secretaria Estadual de Saúde investiga a causa da morte Uma menina de 11 anos, que estava internada no hospital regional de Colíder, faleceu hoje com problemas respiratórios. No atestado de óbito, o médico apontou entre as possíveis causas da morte Covid-19 e H3N1 e H3N2. Mas outra doença está sendo investigada. A causa real da morte será apontada posteriormente pelas autoridades de Saúde. Se for confirmada, esta será a primeira morte por Covid-19 em crianças no município. O corpo da pequena Giselli Vitória Mirella Souza Silva será sepultado, sem velório, na tarde desta segunda-feira (10).

