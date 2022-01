Faltando pouco mais de um meses para o Carnaval de 2022, a Prefeitura de Alta Floresta informou, nesta segunda-feira (10), que não planeja o retorno do carnaval de rua este ano em razão da pandemia da Covid-19. Por nota, o município apenas informou que a data comemorativa está descartada.

Alta Floresta registra um aumento exponencial no número de casos de Covid-19 nos primeiros dias de 2022. De acordo com a secretaria de Saúde do munícipio, antes do período de festividades eram enviadas 10 amostras por dia para análise, agora, são enviadas 100 amostras diárias.

Por conta disso, autoridades reunidas na manhã desta segunda-feira (10) determinaram que a secretaria de saúde emitisse comunicado para toda a população. O alerta aponta o aumento significativo de pessoas infectadas pelo vírus e pede prevenção.