Destaques 11/01/2022 06:07 Redação I Nativa News Alta Floresta possui 148 casos ativos de Covid19 e leitos de UTI no Hospital Regional estão 90% ocupados Foto: Ilustração - Jefferson Botega / Agencia RBS Neste segunda (10), o boletim epidemiológico com dados sobre o cenário do coronavírus em Alta Floresta registra que 11.706 pessoas já contraíram a doença. Desse total, 148 estão em tratamento, 11.406 já se recuperaram e 152 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional estão praticamente lotados, das 10 vagas disponíveis, nove são ocupadas no momento, já na rede privada, dos 10 leitos, quatro estão atendendo pacientes com COVID. Nas últimas 24 horas, foram registrados 32 novos casos confirmados da doença no município, e 11 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas. Conforme o boletim, não foi registrado nenhum novo óbito em

comparação ao último emitido. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Mato Grosso registrou 16 mortes por covid e 1.317 novos casos de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. Dos 565.246 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.293 estão em isolamento domiciliar e 543.247 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 94 internações em UTIs públicas e 75 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 54,97% para UTIs adulto e em 16% para enfermaria adulto. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (115.233), Várzea Grande (42.124), Rondonópolis (38.812), Sinop (27.190), Sorriso (18.650), Tangará da Serra (18.477), Lucas do Rio Verde (15.875), Primavera do Leste (15.192), Cáceres (12.377) e Alta Floresta (11.648). Recomendações Já existem vacinas para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, mas ainda é importante adotar algumas medidas de distanciamento e biossegurança. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca da Covid-19. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

