Destaques 11/01/2022 07:19 Redação I Nativa News IFMT campus Alta Floresta oferta Curso de Formação de Professores EJA EPT Integrada A Pró-Reitoria de Ensino, Centro de Referência em EaD do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) articulou parceria com o Ministério da Educação, para oferta de Curso de Formação dos Profissionais em Educação em EJA EPT Integrado em três municípios na região de Alta Floresta. O objetivo do curso é de socializar participantes os conhecimentos relacionados à Educação de Jovens e Adultos no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. O Curso com tem o início previsto para o dia 24 de janeiro de 2022, será realizado a distância por meio da plataforma Moodle, com carga horária de 160h, e poderão participar todos os servidores docentes e técnicos administrativos da rede de ensino pública, municipais, estaduais e federais de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta. O prazo para a inscrição será até o dia 17 de janeiro de 2022. Para se inscrever o servidor deve utilizar o formulário:

https://forms.gle/E1vUU1unyQNs5Ar99

