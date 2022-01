Destaques 11/01/2022 11:11 Cartórios de Mato Grosso registraram 2 mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid-19 desde o início da pandemia Crianças de 6 e 10 anos foram vítimas do novo coronavírus. Faixa etária que teve vacinação aprovada pela Anvisa contabilizou ainda 12 mortes por Septicemia, 11 por Pneumonia e duas mortes súbitas. Com vacinação recentemente aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram duas as crianças entre 5 e 11 anos que faleceram por Covid-19 desde o início da pandemia no Estado do Mato Grosso. Este foi o número de óbitos para esta faixa etária registrados pelos Cartórios de Registro Civil mato-grossenses no período de março de 2020 à primeira semana de janeiro de 2022. O levantamento mostra ainda que a primeira criança vítima do vírus em Mato Grosso era do sexo masculino e tinha seis anos de idade. Já a segunda morte por Covid-19 dentro dessa faixa etária foi de um menino de 10 anos. Os dados contabilizados fazem parte do Portal da Transparência do Registro Civil -transparencia﹒registrocivil﹒org﹒br/inicio -, base de dados que reúne as informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados pelos 7.663 Cartórios brasileiros -, e que é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), retrata ainda que esta faixa etária não registrou nenhuma morte em razão de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e duas por morte súbita. Em julho de 2021 foi registrada uma morte de criança por Covid-19, enquanto o primeiro óbito pela doença foi contabilizado no ano anterior, em agosto de 2020. Na primeira semana de janeiro de 2022 não foram contabilizados óbitos por Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos, embora os Cartórios de Registro Civil tenham o prazo legal de até 10 dias para enviar os dados ao Portal da Transparência do Registro Civil. “Apesar de reduzidos, os números registrados pelo Portal Transparência demonstram que crianças também são vítimas desse vírus e que a vacinação deve se estender para todas as idades para que vidas possam ser poupadas e a doença seja menos agressiva com quem estiver imunizado”, afirma Velenice Dias, presidente da Anoreg-MT. Contabilizando-se todas as mortes por causas naturais no Mato Grosso, na faixa etária entre 5 e 11 anos foram 125 óbitos, sendo 66 em 2020 e 58 em 2021 -- com apenas 1 lançamento de óbito na primeira semana de janeiro de 2022. Dentre as causas de mortis segmentadas pelo Portal, Septicemia foi a causa de 12 mortes, Pneumonia (11), AVC (9), Insuficiência Respiratória (7) e Covid-19 (2). Importante constatar que os Demais Óbitos, que reúnem várias doenças não segmentadas no Portal, totalizaram 81 mortes. Já no Brasil, as crianças entre 5 e 11 anos totalizaram 324 falecimentos por Covid-19 desde o início da pandemia. Entre os Estados brasileiros, São Paulo, estado mais populoso do país respondeu percentualmente por 22,8% dos óbitos de crianças nesta faixa etária, seguido por Bahia (9,3%), Ceará (6,8%), Minas Gerais (6,5%), Paraná (6,2%), Rio de Janeiro (5,9%) e Rio Grande do Sul (4%). Amapá, Mato Grosso e Tocantins foram as unidades que registraram o menor número de óbitos na faixa etária.

