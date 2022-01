Destaques 11/01/2022 17:37 Impostômetro | Matogrossenses já pagaram R$ 1,5 bilhão em tributos Em apenas 11 dias de 2022, o estado de Mato Grosso deve alcançar o montante de R$ 1.553 bilhão pagos em tributos pela população aos cofres públicos. O valor atual é 11,5% maior do que o registado no mesmo período do ano passado, quando somou R$ 1,393 bilhão. O total refere-se a impostos, taxas e contribuições cobrados pelos municípios, estado e União, e pode ser visto, em tempo real, no telão da Fecomércio-MT, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA). “O Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias do mundo e isso faz com que o brasileiro trabalhe cinco meses para pagar esses tributos. Precisamos de uma reforma tributária que reorganize essa pauta, pois além de ser um peso para o cidadão e para as empresas, o país deixa de receber investimentos devido a esse cenário que compõe o chamado ‘custo Brasil’”, afirma o presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior. O setor de comércio e serviços, por exemplo, foi responsável por mais da metade (58%) de todo o ICMS recolhido entre janeiro a outubro de 2021, segundo Boletim da Receita Pública, divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT). Nesses meses, somente em ICMS foi arrecadado 38,1% a mais do que o recolhido no mesmo período do ano anterior, contabilizando R$ 15.490 bilhões. Entretanto, o presidente da federação lembra da recente medida do governo do estado em reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2022 sobre a energia elétrica, comunicação, gás industrial, diesel e gasolina. “O pacote de redução de impostos deverá impactar diretamente no bolso do cidadão e deverá ser sentido pelos mato-grossenses no decorrer do ano. A economia estimada pelo governo é de R$ 1,2 bilhão para a população e para empresas do estado”. Além de divulgar o valor pago em tributos pela população mato-grossense, o Impostômetro traz informações sobre questões tributárias do estado e do país.

Voltar + Destaques