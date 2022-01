A quarta-feira (12/01) será marcada pelo aumento das instabilidades sobre o centro-oeste do país, devido à atuação de uma área de baixa pressão sobre a região. Em alguns pontos, as projeções indicam acumulados superiores aos 80 mm. Apesar do alto volume previsto, as chuvas poderão contribuir para o desenvolvimento da soja, em especial naquelas lavouras que se encontram nos estádios de enchimento de grãos e maturação.

A intensidade das chuvas aumenta sobre o leste e norte do Mato Grosso, inclusive há possibilidade do registro de queda de granizo, isoladamente, na grande região de Alta Floresta. O aumento dessas instabilidades é em decorrência de uma área de baixa pressão que atua na região, e isso também irá influenciar o tempo sobre o oeste do GO.

Os maiores volumes previstos, superam a marca dos 80 mm entre a grande região de Canarana e Cocalinho no leste do MT. Sobre a grande região do Pantanal e metade nordeste do MS, as chuvas podem ocorrer, mas com um padrão irregular e mal distribuído.