Destaques 12/01/2022 06:26 Redação I Nativa News Dívida de drogas: Homem é agredido e alvejado após encontro amoroso em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal, após uma “emboscada” a vítima sofreu agressões e um disparo de arma de fogo na mão. Os cinco suspeitos não foram localizados, o homem levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um ferimento com arma de fogo, por volta das 22h na noite desta terça-feira (11) no bairro Cidade Alta. Uma guarnição da Polícia Militar acompanhou o atendimento. O homem estava alvejado na mão esquerda. Para a polícia a vítima relatou que estava bebendo com uma mulher, que o chamou para se deslocar até a vicinal 1ª leste, onde manteriam relações. No local foi surpreendido por quatro homens, que estavam em um veículo Uno. A vítima passou a ser agredida com um pedaço de mangueira, chutes e coronhadas na face. Os suspeitos tomaram rumo ignorado momentos após as agressões. A vítima relatou ainda que é usuária de drogas, que tem uma dívida no valor de R$ 100,00, o que pode ter motivado as agressões sofridas. Rondas foram realizadas, mas o veículo relatado pelo jovem não foi localizado.

Voltar + Destaques