Destaques 12/01/2022 08:22 Presidente da Câmara de AF alerta produtores rurais para renovação do cadastro na tarifa rural da conta de energia Foto: Reprodução Os produtores rurais de Mato Grosso enquadrados no benefício da tarifa rural da conta de energia devem procurar o mais breve possível o escritório da Energisa mais próximo para fazer o recadastramento para continuar usufruindo dos benefícios oferecidos pelo no programa. No total, cerca de 50 mil famílias produtoras ainda não fizeram o recadastramento. Essas famílias podem perder o desconto que chega a 67% na conta de luz. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), acompanhou as notícias divulgadas na imprensa estadual no começo da semana e aproveita a ocasião para fazer um aleta para os produtores rurais de Alta Floresta para não perderem o prazo. Tuti lembra que o recadastramento é obrigatório e foi determinado pelo governo federal. O processo pode ser feito pelos canais de comunicação divulgados pela energisa, mas o presidente Tuti recomenda que o produtor procure o escritório da concessionária pessoalmente. A tarifa rural é um programa regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e garante ao produtor descontos na conta de luz que variam entre 12% e 67%, dependendo da atividade rural desenvolvida. “Estamos alertando os produtores de Alta Floresta, que estão cadastrados no programa da tarifa rural para que procurem a Energisa o mais breve possível para atualizar os dados e evitar a exclusão do programa. O desconto concedido também serve como incentivo e auxilia os produtores beneficiados”, frisou o Presidente do Legislativo Municipal.

