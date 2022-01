Destaques 12/01/2022 09:28 Veículo pega fogo próximo à praça de pedágio na MT-208 em Alta Floresta Foto: Divulgação O incêndio foi registrado no início da noite desta terça-feira (11) na rodovia MT-208, próximo à Praça de Pedágio 3. O veiculo ficou completamente destruído pelas chamas. Conforme registro da Concessionária Via Brasil, o veículo seguia sentido Sul, na altura do KM 137, apenas danos materiais foram registrados no veículo Strada, que foi totalmente destruída no incêndio.

Corpo de Bombeiros também foi acionado, o condutor não sofreu nenhuma lesão em decorrência do incêndio.

