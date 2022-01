Destaques 12/01/2022 12:15 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta reforça importância de adesão ao Cadastur Conhecedora da vocação do município para o turismo de negócios, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Turismo, executa a reorganização do setor. E para isso reforça o chamamento para os mais diversificados segmentos que o compõem os serviços turísticos, para realizarem e atualizarem seu cadastro junto ao Ministério do Turismo, por meio do CADASTUR. Esta ação pretende ampliar e renovar os cadastros já existentes de atrativos locais e serviços turísticos, incluindo aqueles com potenciais (que desejam receber turistas). A atualização do inventário de oferta turística integra o planejamento anual de atividades da pasta, que tem como objetivo traçar um diagnóstico atualizado sobre o turismo na cidade. Beneficia os prestadores de serviços e ainda visa fomentar o turismo local com elaboração de políticas públicas voltadas para a realidade de Alta Floresta. A equipe técnica da Secretaria de Inovação está disposição para realizar visitas, orientar sobre a elaboração de projetos, e sanar dúvidas sobre criação de produtos e ou roteiros turísticos. O cadastro pode ser feito Online clicando AQUI . Ou presencialmente na Secretaria de Inovação (anexo ao prédio do Seciteci, em frente à praça do avião). Horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. O cadastro é voltado para os seguintes prestadores de serviços turísticos: - Agências de turismo; - Meios de hospedagem; - Guias de turismo; - Transportadoras turísticas; - Organizadores de eventos; - Parques temáticos; - Acampamentos turísticos. A Diretora de Turismo, a Turismóloga Geiziana Nunes da Silva salienta, ainda, que o cadastro gera, ao estabelecimento e ao prestador de serviços, benefícios como acesso a financiamentos do setor turístico nos bancos oficiais, participação em programas e projetos do Governo Federal, participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo e visibilidade nos sites do Cadastur. Mais informações em: 3512- 3100 ou [email protected]

