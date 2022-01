Destaques 12/01/2022 15:46 G1MT Azul cancela voos que sairiam de Sorriso devido ao alto número de casos de Covid-19 Foram cancelados todos os voos programados para as segundas, quartas, sextas e sábados, entre os dias 17 e 28 deste mês. Imagem: Azul Linhas Aéreas A companhia aérea Azul cancelou todos os voos programados para as segundas, quartas, sextas e sábados, entre os dias 17 e 28 deste mês, em Sorriso, no norte do estado, devido ao alto número de casos de Covid-19 e gripe registrados entre os tripulantes. De acordo com a empresa, neste período, serão mantidos no Aeroporto Adolino Bedin apenas os voos previstos paras as terças, quintas e domingos. Já entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, serão reprogramados os voos cancelados de segunda, terça, quinta e sábado, com manutenção das viagens de quarta, sexta e domingo. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorriso, Cláudio Oliveira, informou que os passageiros com viagens programadas para este mês deverão procurar a companhia aérea para remarcar. A Azul ainda não confirmou as datas de cancelamentos dos voos, e informou que “não está fazendo nenhum recorte regional até porque não temos braços operacionais para dar conta do volume de solicitações neste sentido”. Outras companhias A companhia aérea Latam também anunciou que cancelou dois voos que passariam entre o Aeroporto Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, e Guarulhos (SP), nesta terça-feira (11). Os itinerários cancelados são: LA3380, de Guarulhos (SP) a Cuiabá, e LA3382, de Cuiabá a Guarulhos (SP). Os cancelamentos são causados também pelo aumento do número de casos de Covid-19 e influenza entre os funcionários. Já Gol Linhas Aéreas disse que até o momento, não foi necessário o cancelamento de voos em nenhuma das bases. “Eles estão com problemas na tripulação e dificuldade de contratação de pessoas. Então, serão feitos esses cancelamentos. As pessoas com passagem já compradas para essas datas informadas devem procurar a agência da Azul”, explicou.

