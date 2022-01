Destaques 13/01/2022 05:59 Só Notícias Apostadores de Alta Floresta e 3 cidades de MT são contemplados na Mega Sena; R$ 68 mil em prêmios A Caixa Econômica Federal sorteou, há pouco, os números de mais um concurso da Mega Sena. Quatro apostadores de Mato Grosso foram contemplados por acertarem cinco das seis dezenas. Em Alta Floresta, uma aposta simples com seis números faturou R$ 13,7 mil. Este também foi o valor pago a apostadores de Nova Olímpia e Salto do Céu. Em Cuiabá, um bolão com 17 participantes fez uma aposta com sete números e faturou um prêmio de R$ 27,4 mil por cinco acertos. Já o prêmio principal foi para dois apostadores dos municípios de Urucânia (MG) e Araraquara (SP). Eles acertaram as seis dezenas e cada um vai receber R$ 5,26 milhões. As dezenas sorteadas foram: 01 – 05 – 12 – 13 – 17 – 31 No próximo concurso, com sorteio no sábado (15), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

