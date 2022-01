Destaques 13/01/2022 06:37 Redação I Nativa News Em 10 dias, Alta Floresta triplica casos ativos e aumenta atendimentos na central covid. Foto: AsCom PMAF O número de casos confirmados de covid-19 no município de Alta Floresta vem aumentando desenfreadamente, em apenas dez dias foi registrado um aumento de 157, conforme boletim divulgado no início da noite desta quarta-feira (12), mais um óbito foi acrescentado, contabilizando 153 mortes em decorrência da pandemia no município.

De acordo com o boletim epidemiológico, o número de casos acumulados é de 11784, recuperados somam 11411 e 220 casos ativos atualmente no município. A vítima foi apenas identificada como sendo do sexo masculino, com 59 anos, o óbito data do dia primeiro de janeiro.

Os atendimentos registrados na data de ontem apontam 146 casos suspeitos. A central de síndromes gripais, anexa à Policlínica no bairro Cidade Alta, mantém os atendimentos 24h e vem recebendo a grande procura da população, que acaba sendo enviada das unidades de saúde dos bairros a qualquer sinal de síndrome gripal.

Enquanto o município encara a crescente de casos, expecula-se que um novo decreto deve ser fixado nos próximos dias, com novas medidas para a contenção do vírus, visto que o decreto em vigor, 362/3021 não vem sendo cumprido quando se trata de "toque de recolher" entre as 00h30m e às 05h e limite de capacidade em estabelecimentos religiosos e festivos.

A falta de fiscalização por parte do órgão público, secretaria municipal de saúde, é nítido quando festas em casas noturnas e bares são registradas todos os finais de semana. Na segunda quinzena de maio de 2021, a população e comerciantes sentiram um impacto da fiscalização, que realizava rondas em conjunto com a Polícia Militar e apoio da Guarda Municipal de Trânsito, porém, durou um curto período. Confira o decreto:download decreto_362_2021___medidas_restritivas.pdf

Voltar + Destaques