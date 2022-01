Destaques 13/01/2022 11:16 Friboi e JBS Couros oferecem vagas de emprego em Alta Floresta e em outras quatro unidades de MT A Friboi e a JBS Couros anunciam a abertura de 51 vagas de emprego em suas unidades de Alta Floresta, Araputanga, Confresa e Pedra Preta, em Mato Grosso. Interessados, com ou sem qualificação prévia para as posições, podem participar do processo seletivo, uma vez que as companhias oferecem capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações a seguir de cada planta. SERVIÇO: ● Alta Floresta – Friboi: na unidade são ofertadas 18 vagas distribuídas entre as funções de auxiliar de cozinha, faqueiro, operador de produção, eletricista de manutenção, operador de armazenagem e expedição, supervisor de garantia de qualidade, mecânico industrial e auxiliar de limpeza. Interessados podem enviar o currículo no e-mail [email protected] informando no assunto do mesmo o título da vaga desejada. ● Araputanga – Friboi: no município, a Companhia dispõe de 1 vaga para comprador de suprimentos. Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected]. ● Barra do Garças – Couros: a unidade possui 2 oportunidades abertas entre as funções de egornomista em regime de prestação de serviço PJ e mecânico de manutenção. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] (ergonomista) e [email protected] (mecânico de manutenção) colocando no título a vaga pretendida. · Confresa – Friboi: a planta oferece 29 vagas para operador de caldeira, operador de armazenagem e expedição e operador de produção. O recrutamento é realizado no Sine de Confresa toda terça e quinta-feira a partir das 13h. ● Pedra Preta – JBS Couros: a unidade tem oportunidade aberta para técnico em segurança do trabalho. Interessados devem deixar seu currículo na portaria da empresa (localizada na Rodovia BR-364, Km 172 – Zona Rural – Pedra Preta) ou enviar e-mail para [email protected] e [email protected] .

