Destaques 13/01/2022 13:52 Redação I Nativa News Homem é impedido de furtar material de construção em escola de Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi registrado no bairro São José Operário, em Alta Floresta, nesta quarta-feira (12). A Polícia Militar foi acionada por populares que estranharam a atitude do homem, que estava em uma motocicleta carregando material de construção da escola. O suspeito não foi localizado.

Conforme registro da PM, populares observaram a movimentação estranha, quando um homem parou com uma motocicleta com carretinha e carregou materiais de construção, cerâmica. A movimentação foi considerada estranha devido ao horário. Indagado, o suspeito afirmou que estava pegando o material como forma de pagamento.

A Polícia Militar foi acionada, o suspeito deixou os materiais e tomou rumo ignorado, o caso foi registrado como tentativa de furto.

