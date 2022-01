Destaques 13/01/2022 20:24 G1MT Casal é resgatado pelos bombeiros após carro ficar submerso pela água em estrada rural de MT Quando os bombeiros iniciaram o resgate, a água alcançava a cintura deles. Mas ao final, a água já chegava ao pescoço devido ao aumento do nível do rio. Foto: Corpo de Bombeiros Os bombeiros resgataram um casal em um carro que ficou submerso pela água de um rio, na noite desta terça-feira (11), na zona rural de Ribeirão Cascalheira, a 765 km de Cuiabá. Apesar do susto, eles não ficaram feridos. De acordo com os bombeiros, a equipe estava realizando buscas na região devido ao desaparecimento de uma pessoa, quando encontraram a picape e o casal pedindo ajuda. Quando os bombeiros iniciaram o resgate, a água alcançava a cintura deles. Mas ao final, a água já chegava ao pescoço deles."Foi muito rápida a subida do nível da água", disse um dos bombeiros ao g1. A região em que o casal ficou submerso com o carro tem um pequeno rio nas proximidades, que, com o aumento do volume das chuvas, subiu o nível da água e alcançou a estrada rural. Os bombeiros fizeram uma ancoragem com o veículo para que não fosse levado pela correnteza. Eles resgataram o casal até um local seguro.

