Em um novo momento marcante, porém histórico para seus 38 anos, e contando novamente com o apoio do comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta realizou na tarde desta quinta-feira (13), no Auditório Ariosto da Riva, o sorteio de uma das maiores edições da Campanha Ano Novo Vida.

O evento contou com a presença de lojistas e empresários de diferentes ramos de atividade, da imprensa, do presidente Valdeci Casarin, do vice-presidente Alexandre Rodrigues Teixeira, do diretor financeiro Jailson Carlos Farias Pereira, do diretor de eventos e comunicação Fábio Marcelo Buzzi e o conselheiro Ivanir Reginato. Alguns consumidores também acompanharam o sorteio no auditório da CDL.

Foram mais de 70 dias intensos de duração da campanha no comércio de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta e mais de 830 mil cupons confeccionados e distribuídos para mais de 170 empresas credenciadas. Somente de Alta Floresta foram cerca de 130 lojistas envolvidos na campanha.

Com o objetivo de fomentar as vendas de Natal e Ano Novo aumentando o giro financeiro nos três municípios, a Campanha Ano Novo Vida Nova foi um dos principais incrementos para o comércio principalmente por atrair um maior número de consumidores. Em contrapartida a CDL definiu com apoio do comércio uma premiação histórica de mais de R$ 110 mil distribuída em 39 prêmios.

Além dos prêmios em dinheiro, que totalizam R$ 60 mil, sendo R$ 25 mil no 1º prêmio, R$ 15 mil no 2º prêmio, R$ 10 mil no 5º prêmio, R$ 5 mil no 6º prêmio e R$ 5 mil no 7º prêmio, a campanha vai premiar os consumidores sortudos com duas motos zero quilômetros (uma Yamaha Factor 150 UBS e uma Honda Biz 110i), uma bicicleta Aro 29, um jogo de cadeiras de Fibra para área externa no valor de R$ 1.200,00, 18 vales-compra no valor de R$ 1 mil, 7 carrinhos de compras no valor de R$ 1 mil cada um, um jogo de jantar no valor de R$ 754,00, uma cesta de cosméticos no valor de R$ 750,00, uma panela elétrica e uma fritadeira no valor de R$ 580,00 e 2 cestas de cosméticos no valor de R$ 500,00.

A entrega da premiação acontecerá no final desse mês em data, horário e local que serão divulgados pela CDL Alta Floresta. Antes, porém, todos os ganhadores deverão apresentar a documentação solicitada para retirar o prêmio.