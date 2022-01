Em quatro dias de matrículas em todo o Estado, foram solicitadas 22.324 novas vagas

Termina nesta sexta-feira (14.01) o prazo de solicitação de matrículas para novos alunos ou transferidos pela plataforma “Matrícula Web 2022”, ou pelo sistema presencial para as escolas que não aderiram ao sistema online. Para fazer a solicitação da vaga é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). As aulas começam no dia 7 de fevereiro e serão 100% presenciais.

Em quatro dias de atendimento em todo o Estado, foram solicitadas 22.324 novas vagas – a confirmação deverá ser realizada de forma presencial na unidade escolar escolhida. Pela plataforma, ainda estão disponíveis 55.183 vagas para alunos novos ou transferidos.

As solicitações realizadas via Matrícula Web 2022 deverão ser confirmadas presencialmente na unidade escolar no mesmo período, até às 18h do dia 14 de janeiro de 2022.

Excepcionalmente as solicitações realizadas no período vespertino do dia 14, poderão ser confirmadas na unidade escolar até às 12h do dia 17 de janeiro.

Presencial

Para as escolas que não aderiram ao formato eletrônico, as solicitações de matrículas também se encerram nesta sexta-feira (14.01), tanto na Sede da Seduc, como nas unidades escolares e Diretorias Regionais de Ensino (DREs). Os pais que procurarem diretamente a unidade escolar para realizar o registro do aluno novo ou transferido não precisa realizar o procedimento de confirmação em um segundo momento.