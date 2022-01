Destaques 14/01/2022 12:16 Prefeitura de AF cancela contrato com empreiteira após pedido de novo prazo para conclusão na obra de reforma de PSF Foto: @Nativa News Localizada na Avenida São Domingos no bairro Boa Nova 2, a Unidade Básica de Saúde "Professora Diones Lucia Bacca Dos Santos" passava por obra de reforma e ampliação, de acordo com a prefeitura, a obra foi paralisada e a empresa entregou os trabalhos sem conclusão.

A obra contratada pela prefeitura é de reforma e ampliação, foi iniciada em agosto de 2021. A empresa contratada, conforme dados do Geo Obras, é a Gecon Gestão em Engenharia E Construções Ltda ME. Desde o início das obras os usuários da unidade se deslocam até a unidade Ana Neri, no setor B, onde toda a equipe da UBS foi instalada.

O valor do contrato firmado entre prefeitura e empresa é de R$ 519.720,24 pouco mais de R$ 80 mil já foi repassado. A empresa, conforme informado pela prefeitura à redação do site Nativa News, pediu prorrogação do prazo de entrega da obra, fato não atendido pela administração que optou por encerrar o contrato. Ainda não há previsão de quando o trabalho deve recomeçar, inicialmente deve ter sequencia com a equipe de reeducando do Programa Nova Chance.

