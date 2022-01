Destaques 14/01/2022 17:56 Motorista fura preferencial e provoca acidente caminhonete da Saúde em Nova Monte Verde; Veja o vídeo Foto: Reprodução O acidente foi registrado na Av Virgílio Pereira, cruzamento com José Joaquim Vieira, área central do município de Nova Monte Verde, por volta das 12h15 nesta sexta-feira (14). Conforme apurado pela redação do site Nativa News, a caminhonete da Vigilância em Saúde, da prefeitura, seguia na avenida Vigílio Pereira, quando o veículo pick-up Strada cruzou pela Avenida José Joaquim, invadindo a mão preferencial. O acidente pode ter sido provocado pela falta de visibilidade do cruzamento e mesmo por se tratar de um condutor de outro município, Colíder, pois há placa de sinalização ser visível orientando o trânsito. Apesar da proporção do impacto, apenas danos materiais foram registrados.

Voltar + Destaques