Destaques 15/01/2022 06:18 Redação I Nativa News Carro tomba após ser atingido por picape no centro de Alta Floresta Foto: Divulgação Um veículo Onix tombou após ser atingido por um Saveiro na madrugada deste sábado (15). na avenida Ludovico da Riva, em frente a uma rede de supermercados de Alta Floresta. De acordo com Agentes de Trânsito, O condutor do Onix diminuiu a velocidade ao passar por um quebra-molas quando foi atingido na traseira. Com o impacto, o veículo tombou no meio da pista. O veículo Saveiro saiu da pista, parando sobre um canteiro, após atingir um poste de iluminação pública. Os condutores são amigos e tinha acabado de chegar da cidade de Nova Bandeirantes. Apesar da colisão, nenhum dos dois ficaram feridos.

