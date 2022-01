Destaques 15/01/2022 17:00 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta o tem prazo de 72 horas para apresentar plano de contingência de casos da COVID-19 O documento contém as diretrizes para o enfrentamento do avanço dos casos de Covid-19 na cidade Foto: Divulgação A Justiça determinou que a Prefeitura Alta Floresta apresente em 72 horas, plano de contingência para o enfrentamento do avanço dos casos de Covid-19. Segundo a decisão, o município também vai ter que disponibilizar os dados relativos à situação das unidades de saúde municipais. Trata-se de cumprimento provisório de tutela antecipada deferida nos autos, por entender o descaso com a saúde pública e gestão temerária de políticas públicas diante da pandemia do Covid -19. A decisão é assinada ontem, sexta-feira (14), pelo juiz Tibério de Lucena Batista, da 1ª Vara de Fazenda Pública. O poder judiciário destaco a nota Técnica emitida pela UNEMAT– Campus de Alta Floresta, com o intuito de mapear e monitorar Covid -19 e Dengue no Estado, a fim de contribuir com o Poder Público nas estratégias preventivas e critérios normativos para o controle e prevenção dos casos de Covid -19 na cidade, auxiliando no entendimento da situação epidemiológica de Alta Floresta. O referido documento ainda asseverou que “considerando a incidência e o Rt (métrica chave, que representa para quantas pessoas, em média, um indivíduo infectado transmite a doença), o número de casos de 34/dia passaria a 70/dia podendo chegar em 14 dias em 980 novos casos, somado aos 3682, dia 19 poderá ter 4662 casos acumulados e 48 óbitos (taxa de 1,03%), dentro do intervalo apontado pela modelagem matemática de previsibilidade de casos acumulados na tabela 1 para o mesmo dia. Procurada, a Prefeitura de Alta Floresta ainda não se pronunciou. Confira o documento:download decisao_acp__1_.pdf

