Destaques 16/01/2022 07:29 Arão Leite/J. Cidade Polícia Civil de Alta Floresta faz alerta sobre ‘golpe da facção’ - Foto por: Asscom/PJC-MT Falso sequestro, pagamento de boleto, deu erro no pix e tantos outros argumentos usados por bandidos para aplicarem golpes via telefone ou internet na população. Mas não para por aí. Essa semana no município de Alta Floresta duas pessoas procuraram a Delegacia para prestar queixa sobre novo tipo da ação criminosa: o ‘golpe da facção’, uma pressão dada por elementos se passando por integrantes do Comando Vermelho para tentar forçar a pessoa do outro lado da linha a lhe dar dinheiro. O investigador Paulo Magno, da Delegacia Municipal de Polícia Civil disse que é preciso as pessoas ficarem atentas e se certificarem com quem estão falando seja via telefone, whatsapp ou outros meios. “Tem que ficarem atentas, alertas”, comentou ao reforçar que os suspeitos por saberem que uma vítima ou outra acabam cedendo à pressão continuam a ligar ou mandar mensagem. Quase caiu O golpe da facção tem sido usado pelos bandidos para tentarem extorquir principalmente donos de empresas. Mas a Polícia Civil comunica que qualquer pessoa pode se tornar alvo dos estelionatários. “Eu quase caí. Foi por pouco. Mas eles me mandaram muitas mensagens. Fiquei em pânico, chorei muito, mas de repente veio à mente de ligar para a Polícia. Foi quando me orientaram a procurar a Central de operações e lá constaram se tratar de golpe, mas. Foi por pouco”, revelou uma mulher que preferiu não se identificar. “Só que os áudios enviados por eles, a pressão, as ameaças são de dar muito medo”, justificou.

