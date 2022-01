Destaques 16/01/2022 08:32 Redação I Nativa News Alta Floresta: Ex-funcionário é detido após ameaçar dono de oficina mecânica com uma faca Foto: Reprodução O caso foi registrado por volta das 09h na manhã deste sábado (15) em uma oficina mecânica na rodovia MT-208, núcleo urbano de Alta Floresta. A vítima, homem de 53 anos, afirmou que o suspeito é um ex-funcionário, que já havia feito ameaças em outras ocasiões. O suspeito, aparentando embriagues alcoólica, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providencias que o caso requer.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e se deslocou até a oficina onde foi imobilizado o suspeito. Testemunhas no local informaram que o proprietário da oficina estava em baixo de um caminhão, promovendo reparos, quando o suspeito, homem de 28 anos, chegou perguntando pela vítima.

O suspeito estava em posse de uma faca, que foi tomada de suas mãos em oportunidade encontrada por funcionários e clientes da oficina, que perceberam a intenção de ferir o proprietário que estava vulnerável em baixo do caminhão. A vítima relatou aos militares que o suspeito é ex-funcionário e que já havia feito ameaças em outras ocasiões. O suspeito apresentava visível estado de embriagues alcoólica, como fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico. Diante os fatos o caso foi registrado como ameaça e o suspeito encaminhado para a Delegacia para as devidas providências.

