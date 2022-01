Destaques 16/01/2022 16:25 Temporal derruba árvores e postes de energia em Mato Grosso Com os temporais, Energia entrou em estado de contingência para atender ocorrências de queda de energia. Rajadas de ventos e raios causaram o tombamento de árvores de grande porte sobre a rede de energia elétrica em diversos municípios de Mato Grosso, ocasionando o rompimento de cabos e queda de postes. De acordo com a Energisa, as principais ocorrências foram nas cidades de Marcelândia, Sinop, Lucas do Rio Verde, Colíder, Nova Canaã e Nova Mutum. A Energisa emitiu um comunicado neste domingo (16.01) para informar que está em estado de contingência na região metropolitana e no norte de Mato Grosso por causa de temporais. A contingência é acionada quando há necessidade de um reforço de equipes por causa do aumento atípico de ocorrências. "Foram árvores de mais de 20 metros em algumas localidades, ou seja, que estavam fora da área de segurança. O problema é que o vento foi tão forte, que essa vegetação foi empurrada sobre a rede," relatou o coordenador de operações da regional da Energisa de Sinop, Herson Cruz. Na região metropolitana 23 mil clientes foram afetados. O temporal começou por volta das 19 horas com ventos acima dos 50km/h. Em Cuiabá, a situação mais séria foi no bairro Poção, com a queda de um muro que derrubou também postes de energia. "Nossas equipes estão reforçadas e a maioria dos clientes já foi religada, cerca de 90%. E temos então esse percentual menor de problemas mais críticos que estamos atuando em força-tarefa para resolver. Além disso, estamos fazendo manobras na rede para reparos e isso pode provocar ainda oscilações", explicou Vinícius Marques, coordenador de operações da Energisa da região metropolitana, que pediu o apoio da população para acionar a empresa caso veja alguma ocorrência que ofereça risco. "É importante isolar a área e nunca tocar em fios, mesmo que sejam de telefonia, porque eles podem estar energizados", detalhou. A Energisa esclarece também que está em estado de atenção na região do Araguaia por causa de cheias de rios e atoleiros em estradas, o que tem aumentado o tempo de atuação das equipes em zonas rurais. "Em algumas regiões estamos chegando apenas de barco. Então pedimos a compreensão da população porque estamos focados em resolver todos os problemas ocasionados pelo clima", complementou Herson Cruz.

Voltar + Destaques