Destaques 16/01/2022 16:39 Redação I Nativa News Timemania: Aposta de Alta Floresta acerta 6 números e vai dividir mais de 72 mil Nenhuma aposta acertou as sete dezenas (09, 15, 16, 34, 42, 70 , 79) sorteadas no concurso 1736 da Timemania, realizado sábado (15). Como não houve vencedor, o prêmio acumulou para o próximo sorteio, que ficou com valor estimado de R$ 8,9 milhões. Um apostador de Alta Floresta acertou 6 números do jogo e vai receber junto com mais 02 apostadores 72.695,82 06 acertos 3 72.695,82 05 acertos 220 1.416,15 05 acertos 220 1.416,15 04 acertos 4.520 9,00 03 acertos 44.056 3,00 Time do coração 10.860 7,50 Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania? Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

