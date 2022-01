Destaques 17/01/2022 04:18 Redação I Nativa News COVID - 19: Vacinômetro não está ativo no site oficial de Alta Floresta Plataforma inclui uma série de dados estatísticos sobre campanha de imunização contra a covid-19 Reprodução: Enquanto outros municípios criam páginas com dados diários da vacinação, que podem ser acompanhadas em tempo real. Em Alta Floresta o vacinômetro não está ativo no site oficial do Município. No Vacinômetro, o cidadão tem acesso a todos os dados relativos a vacina no município: quantidade de doses recebidas, quantidade de doses aplicadas, público que foi e está sendo vacinado e quantidade de doses disponíveis. Além disso, no Vacinômetro é possível encontrar os links para o cadastramento da vacina, de acordo com o cronograma de vacinação, que leva em consideração os grupos definidos como prioritários pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). O único “vacinômetro” publicado pelo site oficial da prefeitura de Alta Floresta data 20 de agosto de 2021 consta o total de 37.858 doses aplicas. No site da secretaria do Estado de Saúde, consta que Alta Floresta recebeu para primeira dose 42,298 vacinas e aplicou 38.058. Já para a segunda dose o município recebeu 37.015 e aplicou 29.861, totalizando no portal, o quantitativo de 78.584vacinas recebidas. A falta do “vacinômetro” reflete em outras áreas, como a do turismo, frequentemente os veículos e comunicação e a própria prefeitura, recebe solicitações destes dados, por parte de pessoas de outros estados, e até mesmo países, para garantir uma viagem com destino seguro.

