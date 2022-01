Destaques 17/01/2022 05:46 Nortão Online Carro bate na traseira de carreta em Colíder: condutor e duas mulheres são hospitalizados Foto: Divulgação Três pessoas ficaram feridas em uma colisão ocorrida na manhã de ontem domingo (16), por volta das 06h00, na avenida Dauri Riva, em Colíder. Eles estavam em um VW Gol, prata, que na altura da rotatória entre as avenidas Dauri Riva e São Paulo acabou batendo na traseira de uma carreta que estava estacionada. O Corpo de Bombeiros atendeu ao acidente e conduziu o condutor do Gol e duas mulheres que estavam no veículo. Os três apresentavam vários ferimentos. A Guarda Municipal registrou o acidente, cujas causas ainda serão apuradas.

