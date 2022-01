Destaques 17/01/2022 06:45 Redação I Nativa News Dois homens são hospitalizado após briga com faca em zona rural de Alta Floresta Plantonista do Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin acionaram a Polícia Militar após dois homens darem entrada com ferimentos de arma branca. Ambos moradores da zona rural, foram socorridos por familiares de um dos envolvidos, após uma briga.

Conforme registro da Polícia Militar, um dos envolvidos foi ouvido e relatou que os dois envolvidos trabalham em uma fazenda, que chegou e encontrou o segundo envolvido já em visível estado de embriaguez alcoólica. Uma discussão foi iniciada e em determinado momento o suspeito pegou uma faca e desferir um golpe, que atingiu o seu braço. Diante a situação, ele pegou uma faca que estava sobre a mesa e desferiu um golpe que atingiu as costas de seu desafeto.

Familiares do homem prestaram o socorro para os dois até o hospital. O segundo envolvido não foi ouvido, por estar inconsciente recebendo atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal, por volta das 20h deste domingo (16), e deve ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

