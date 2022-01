Destaques 17/01/2022 11:44 Assessoria de Comunicação Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta visita canteiro de obras da ponte do Rio Teles Pires Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) visitou na manhã de sábado (15) o canteiro de obras da ponte do Rio Teles Pires para acompanhar o andamento das obras. A obra está sendo executada pela empreiteira Arteleste Construções Ltda e terá mais de 4,8 mil metros quadrados. O Governo do Estado vai investir mais de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Tuti vem acompanhando a construção desde o início e destaca que a construção desta ponte vai beneficiar Alta Floresta e toda a região porque vai facilitar o transporte da produção agropecuária na divisa de Mato Grosso com o Estado do Pará. “A construção desta ponte é uma importante conquista para Alta Floresta e toda a região principalmente porque vai melhorar a logística de transporte da produção”, destacou Tuti.

