Com a proximidade para o retorno das aulas, os consumidores devem ficar atentos em relação às exigências indevidas que podem ser realizadas pelas escolas. Com a volta às aulas programada, gastos com matrícula e material escolar costumam pesar no bolso do consumidor, principalmente, quando há abuso nos valores ou exigências indevidas das escolas. Neste caso, a recomendação do Procon de Alta Floresta é que os pais fiquem atentos e não deixem de acionar o órgão quando sentirem-se prejudicados. “É importante realizar uma pesquisa de preço pois os valores podem variar de acordo com os estabelecimentos”, alerta Erison Almagro Moura, coordenador do Procon municipal.

Outro problema corriqueiro é o fato de a instituição querer exigir do aluno a compra de material de determinada marca ou indicar estabelecimento para compra. O consumidor tem a liberdade de buscar os melhores os preços e melhores condições de pagamento, lembrando que é sempre bom pesquisar. De toda forma é importante reaproveitar as sobras de material e pedir descontos na hora do pagamento.

Vale ressaltar que a instituição de ensino não pode exigir do aluno materiais de uso coletivo, tais como: giz, canetas para quadro branco, material de limpeza, papel para impressora, copos descartáveis, álcool em gel entre outros que são considerados de uso coletivo.

Qualquer violação às normas consumeristas, registre a reclamação no Procon de Alta Floresta, localizado na Avenida Ariosto da Riva, n.º 3113, Centro, ou ligue através dos números (66) 3903-1036 e (66) 3903-1040 (WhatsApp).