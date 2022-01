Destaques 17/01/2022 16:20 MAIS DE 900 VAGAS - Secretaria de Saúde abre inscrições para processo seletivo das unidades especializadas Seleção dos candidatos destina-se ao preenchimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva Foto: Divulgação A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) abriu nesta segunda-feira (17.01) as inscrições para o processo seletivo simplificado das unidades especializadas, desconcentradas/regionalizadas e nível central do órgão estadual. Foram disponibilizadas mais de 900 vagas para diversas áreas da saúde do Estado. Conforme anunciado no Edital Nº 001 de 03 de janeiro, as inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.seplag.mt.gov.br/atendimentos de 17 de janeiro até o dia 31 de janeiro de 2022, às 23h59. É obrigatório o envio por anexo da documentação exigida em formato PDF. Confira a íntegra do Edital em anexo. Nesta segunda-feira (17.01), foi publicado em Diário Oficial o Segundo Edital de Complementação ao Edital N° 001, onde foram incluídas vagas para os Escritórios Regionais de Saúde. Veja documento em anexo. As vagas A carga horária varia entre 20 e 40 horas, já a remuneração varia entre R$ 1,3 mil e R$ 7 mil. A seleção dos candidatos destina-se ao preenchimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva. Dentre os perfis estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes administrativos, técnico em farmácia, técnico de Informática, biomédicos, contadores, assistentes sociais e outros. As vagas são para o nível Central da SES, MT Hemocentro, Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades (Cermac), Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (Ciaps), Laboratório Central do Estado (Lacen), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Serviço de Verificação de Óbito (SVO), Complexo Regulador e a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF). Também estão disponiveis vagas para os Escritórios Regionais de Saúde de Água Boa, Alta Floresta, Baixada Cuiabana, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Juína, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Rondonópolis, São Felix do Araguaia, Sinop e Tangará da Serra. Unidades hospitalares A SES ainda está com inscrições abertas para preenchimentos de vagas nas unidades hospitalares da pasta. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.seplag.mt.gov.br/cirurgias, tendo início em 03 de janeiro de 2022 e término para esta segunda-feira (17.01), às 23h59.

