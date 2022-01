Destaques 17/01/2022 17:07 Nortão Online Motociclista morre em acidente na MT-320 em Colíder Um motociclista, identificado como Paulo José de Melllo, 45 anos, perdeu a vida ao colidir com uma carreta na MT-320, em Colíder, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a concessionária Via Brasil, o acidente ocorreu no km 113, entre Colíder e Nova Santa Helena, próximo da entrada da Cachoeira Mercúrio. O motociclista teria adentrado na pista pela lateral de rolamento e batido na lateral de uma carreta caçamba, que seguia sentido norte. A Polícia Civil esteve no local e acionou a Politec de Alta Floresta, que deverá efetuar a necropsia. O tráfego segue em sistema "pare e siga".

Voltar + Destaques