Destaques 18/01/2022 05:54 Corpo técnico se reúne para discutir plano de ações no combate à covid-19 Foto: Divulgação: Assessoria Durante a tarde desta segunda-feira, 17 de janeiro, o prefeito Valdemar Gamba esteve reunido com secretários, representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL e representantes do comércio noturno. A gestão buscou ouvir os anseios do comércio diante a decisão de tutela urgência enviada para a secretaria municipal de saúde, a busca é pela dilação do prazo imposto pelo Juiz de Direito Tibério de Lucena Batista para a apresentação de um plano de contingência. A gestão pública municipal busca as melhores medidas não farmacológicas, a fim de evitar um novo decreto suspendendo atendimentos, entre outras medidas que possam prejudicar o comércio local. Um plano de contingência está sendo elaborado pelo corpo técnico e jurídico do município, buscando a aplicação de medidas não farmacológicas para contenção do avanço e contágio, do novo coronavírus e suas variantes, assim evitando um colapso na saúde municipal. O plano de contingência não descarta um novo decreto com medidas restritivas. Decisão que deve ser tomada no decorrer da semana.

