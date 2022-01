Destaques 18/01/2022 06:00 Brenda Closs | Estadão Mato Grosso Inmet emite alerta para 39 cidades do Nortão sobre perigo de fortes chuvas @Nativa News A previsão do tempo para esta terça-feira (18) é de céu nublado e com possibilidade de chuvas isoladas em todo o estado, segundo o Insituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, o órgão emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas para 39 cidades do norte de Mato Grosso. Cuiabá pode apresentar temperatura mínima de 24°C e máxima de de 36°C. Já na vizinha Várzea Grande, a temperatura mínima pode ser 24°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 40% e 90% na Região Metropolitana. Já em Rondonópolis, sul do estado, a temperatura mínima esperada é de 22°C e máxima de 32°C. A umidade pode oscilar entre 50% e 100%, com expectativa de fortes rajadas de ventos. O Inmet divulgou um alerta de chuvas e ventos intensos para 39 cidades do norte mato-grossense, que está em vigência desde às 09h40 da manhã desta terça (17) e vai até o mesmo horário de quarta. A chuva pode cair entre 30 e 60 milimetros por hora e os ventos pode variar entre 60 e 100 km por hora. Há também a possibilidade de descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos. Caso a população precise de mais informações, pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193). VEJA A LISTA DE CIDADES EM ALERTA Alta Floresta

Apiacás

Aripuanã

Canabrava do Norte

Carlinda

Castanheira

Cláudia

Colíder

Colniza

Confresa

Cotriguaçu

Feliz Natal

Guarantã do Norte

Ipiranga do Norte

Itaúba

Juara

Juína

Juruena

Marcelândia

Matupá

Nova Bandeirantes

Nova Canaã do Norte

Nova Guarita

Nova Monte Verde

Nova Santa Helena

Novo Mundo

Paranaíta

Peixoto de Azevedo

Porto Alegre do Norte

Querência

Rondolândia

Santa Cruz do Xingu

São Félix do Araguaia

São José do Xingu

Sinop

Tabaporã

Terra Nova do Norte

União do Sul

Vila Rica

