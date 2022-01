Destaques 18/01/2022 07:04 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Mutirão de Limpeza retira 20 toneladas de lixo do Rio Teles Pires Presidente da Câmara Municipal agradece patrocinadores, apoiadores e parceiros do evento. Apesar da quantidade expressiva, Mutirão de Limpeza recolheu menos lixo em relação a 2021. Seis caminhões basculantes carregados com galões, antena parabólica, isopor, colchão, fogões, churrasqueira, geladeira, esquadria de ferro, tambores, garrafas de plástico, caixas vazias de leite, mala para viagem e muitos outros objetos descartados de forma inadequada às margens do Rio Teles, esse foi o saldo da 11ª edição do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. O D do maior evento de limpeza de um dos maiores rios de Mato Grosso realizado neste domingo (16) marcou a retirada de 20 toneladas de lixo do Rio Teles Pires. O resultado, apesar de ser expressivo, ainda é menor que o da edição anterior quando foram retirados 10 caminhões de lixo totalizando mais de 30 toneladas. Todo o lixo recolhido foi destinado para uma empresa de reciclagem da cidade. Dezenas de voluntários participaram das cinco etapas do Mutirão de Limpeza, inclusive do dia D. Este ano foram 28 dias de coleta de lixo em uma área de mais de 200 quilômetros compreendida entre os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte e Paranaíta. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), um dos incentivadores do evento, destacou o resultado do Mutirão de Limpeza e agradeceu os patrocinadores e apoiadores. “Quero agradecer em meu nome e nome do Bisteca todos os patrocinadores e apoiadores deste grandioso projeto que é o Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. Já são 11 anos de existência e de muito trabalho. Também quero agradecer a prefeitura de Alta Floresta pela parceria por destinar o maquinário da secretaria de infraestrutura para transportar o lixo recolhido, as entidades, patrocinadores e apoiadores. Agora vamos nos preparar para a próxima edição”, ressaltou Tuti.

