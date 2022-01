Destaques 18/01/2022 08:52 Redação I Nativa News Tarado aborda vítimas e mostra partes íntimas em bairros de Alta Floresta O caso foi registrado no bairro Jardim das Oliveiras, em Alta Floresta, na tarde desta segunda-feira (17). O suspeito não foi localizado, as vítimas relataram que em outras ocasiões o suspeito surgiu no bairro com as mesmas atitudes obscenas.

A Polícia Militar foi acionada pouco após as 16h, a vítima relatou que seguia na rua com a sua sobrinha quando um veículo verde parou ao lado das duas mulheres e pediu um isqueiro emprestado. Em seguida perguntou sobre as vestis íntimas das mulheres, queria saber se estavam de calcinha ou "fio".

A mulher exigiu respeito por parte do elemento, quando este tirou seu pênis de dentro da roupa e disse "e aí, vamos gozar?". Diante a situação a mulher pediu para a sobrinha acionar a polícia. O suspeito tomou rumo ignorado. Enquanto aguardava a guarnição, outras mulheres relataram que o mesmo suspeito, moreno com alguma deficiência no olho esquerdo, já esteve no bairro em outras ocasiões em uma motocicleta vermelha, abordando mulheres com as mesmas atitudes.

O caso foi registrado como ato obsceno e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre Alta Floresta Tarado órgão sexual Jardim das Oliveiras mulheres Voltar + Destaques