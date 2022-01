Destaques 18/01/2022 09:29 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher morre em acidente entre picape e dois caminhões na MT-208; Veja o vídeo Foto e vídeo Kariny santos/ RedeTV AF O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (18) no trevo próximo ao IFMT, no núcleo urbano de Alta Floresta. A vítima fatal deste acidente seguia sentido Carlinda para Alta Floresta, quando para evitar um choque, acabou saindo da pista e colidindo frontalmente com outro caminhão. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu e foi a óbito.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a vítima foi identificada como Solange Alves de Souza de 45 anos, que seguia atrás de um caminhão auto fossa que reduziu para transpor o quebra molas, momento em que para evitar o choque a condutora saiu da pista, provocando um choque frontal com outro caminhão que seguia em sentido contrário.

Após o choque o Corpo de Bombeiros foi acionado, a mulher foi encontrada do lado de fora do veículo, com várias fraturas, no tórax, maxilar, escalpelamento na parte frontal do crânio, além de fratura no membro inferior esquerdo. Estava em parada cardiorrespiratória, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

