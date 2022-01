Destaques 18/01/2022 16:26 Alta Floresta: Homem ateia fogo em moto após ser xingado por desafeto de "vagabundo" O incêndio foi provocado após o suspeito ter chamado de "vagabundo" pela vítima. Fato ocorrido no noite de domingo, mas registrado apenas no final da tarde desta segunda-feira (17) no bairro Jardim Imperial em Alta Floresta. O suspeito de 37 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para prestar os devidos esclarecimentos.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 informada de que a vítima, homem de 54 anos, estava em frente a um mercado no bairro Cidade Alta, junto com o suspeito e uma testemunha. No local a vítima passou a relatar que a sua motocicleta, Honda de cor vermelha, foi incendiada no domingo e que o suspeito estava ali. A pessoa arrolada como testemunha relatou para a polícia que o suspeito esteve em sua residência por volta das 20h no domingo informando que ateou fogo na referida motocicleta porque a vítima o havia chamado de "vagabundo".

O suspeito apenas informou que não tinha nada a relatar. Diante os fatos o boletim de danos materiais foi registrado e o caso, junto com o suspeito, encaminhado à Delegacia para as devidas providências.

Voltar + Destaques