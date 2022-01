A prisão do homem de 39 anos foi registrada pela Polícia Militar como homicídio tentando e prisão por mandado após o suspeito disparar contra as guarnições de serviço que cumpriam o mandado. O homem era considerado foragido desde o último mês de novembro (2021).



Newton Brito Vieira Neto foi detido na manhã desta terça-feira (18) após o serviço de inteligência identificar que o suspeito estava escondido em uma fazenda localizada na rodovia MT-325, próximo ao Rio Apiacás. Equipes de Força Tática com agentes da Polícia Civil realizaram um cerco no local por volta das 06h da manhã.



Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou fuga, em posse de uma espingarda fez menção de disparo contra a guarnição. Seguindo o Procedimento Operacional Padrão, foram verbalizado ordens de parada, diante a negativa do suspeito, disparos foram efetuados. O suspeito foi atingido na região da cintura, socorrido imediatamente, recebendo voz de prisão, ficando sob custódia policial.



O suspeito no segundo semestre do ano de 2021 de envolveu em situações de violência em um posto de combustíveis no entroncamento das rodovias MT-208 e MT-325, em frente ao campus I da Unemat. Na ocasião um jovem foi alvejado a vitima relatou que estava realização de uma prova relacionada a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que abastecia sua motocicleta quando percebeu o disparo que lhe atingiu na lateral do abdômen. O projétil transfixou o corpo do jovem.

