Na tarde desta terça-feira (18) o prefeito do município de Nova Bandeirantes, César Augusto Perigo, assinou decreto com medidas não farmacológicas para a contenção da propagação do novo coronavírus. O decreto tem vigência de 15 dias, a contar desta terça-feira.



Atualmente o município acumula 133 casos ativos de covid-19. Diante a situação, o decreto de n° 021/2022, prevê a proibição de atividades comerciais com shows, música ao vivo, festas de casamento, aniversário e do gênero, proibindo ainda as práticas de atividades desportivas.

Além de reforçar os cuidados de higiene pessoal e de estabelecimentos, ainda prevendo medidas de contenção de acesso a estabelecimentos comerciais de forma a garantir que o distanciamento mínimo seja respeitado.

O mesmo decreto instituiu o comitê de enfrentamento ao novo coronavírus, constituído de 15 membros, autoridades municipais em saúde, assistência e segurança, tendo como presidente o próprio prefeito.

Confira o decreto: download 2022_01_18_040910__1_.pdf