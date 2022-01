De acordo com boletim epidemiológico de terça-feira (18) com dados sobre o cenário do coronavírus em Alta Floresta registra que 11962 pessoas já contraíram a doença. Desse total, 328 estão em tratamento, 11.481 já se recuperaram e 153 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito.

A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional, das 10 vagas disponíveis, oito são ocupadas no momento, já na rede privada, dos 10 leitos, três estão atendendo pacientes com COVID. Nas últimas 24 horas, foram registrados 40 novos casos confirmados da doença no município, e 15 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas.

Conforme o boletim, não foi registrado nenhum novo óbito em comparação ao último emitido.

A Prefeitura de Alta Floresta orienta que os cidadãos continuem seguindo medidas sanitárias de proteção, como distanciamento social e uso de álcool em gel e máscaras, o que serve de prevenção para Covid-19 e para a gripe.