Destaques 19/01/2022 16:27 Fique atento ao golpe do boleto no pagamento do IPVA 2022 Neste começo de ano os contribuintes devem ficar atentos para não cair no golpe do boleto falso do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Na maioria das vezes os golpistas simulam de forma idêntica o site das secretarias da fazenda estaduais e geram guias falsas de pagamento. Em outras ocasiões, o contribuinte tem acesso ao boleto com desconto pelo WhatsApp ou email. Ao fazer o pagamento, os valores são transferidos para a conta dos criminosos. Também é necessário ficar atento aos boletos recebidos pelos correios. Hoje, 11 estados e o Distrito Federal ainda fazem essa entrega a domicílio e o contribuinte deve verificar as informações contidas nele como CNPJ do favorecido.



Na dúvida, não faça pagamentos de boletos que você recebeu por WhatsApp ou email. A consulta deverá ser feita somente no site do governo do estado em que seu automóvel está registrado, com o pagamento sendo efetuado na rede bancária credenciada. Ela pode ser feita nos terminais de autoatendimento, pela Internet ou diretamente nas agências, você só precisa estar com o Renavan do veículo em mãos.

