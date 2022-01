Destaques 20/01/2022 05:47 Vagão de bitrem se solta e tomba na MT-320 em Nova Santa Helena O acidente foi registrado no início da noite de ontem (19) na rodovia MT-320, trecho entre Colíder e Nova Santa Helena. Apenas danos materiais na carreta, que estava carregada com madeira. O acidente foi provocado por volta das 21h, quando o segundo vagão se soltou. A carreta tombou na pista. O trânsito flui normalmente pelo local, no km 90.

