O acidente com vítima fatal foi registrado no início da noite desta quarta-feira (19) na rodovia MT-206, próximo a ponte do Rio Sucuri, no município de Paranaíta. O acidente envolveu uma pick-up Strada do município de Alta Floresta e uma motocicleta, o condutor da motocicleta, vítima fatal do acidente, não foi identificado.

Conforme informações preliminares, a polícia recebeu uma ligação, de um jovem que afirmava ser menor de idade, relatando que pegou o veículo dos seus pais e seguia para o município de Paranaíta, quando em determinado momento acabou “atropelando” um motociclista. A polícia não conseguiu mais contato com o número que efetuou a ligação.

Na rodovia foi encontrado o veículo Strada, cerca de 200 metros uma motocicleta na lateral da via, o corpo do motociclista foi identificado caído em uma pedreira. Conforme identificado no local, o motociclista foi colhido pela pick-up arrastado por alguns metros até cair na ponte.

O motociclista não foi identificado oficialmente, mas, informações extra oficias são de que é do município de Paranaíta. O condutor do veículo também não foi identificado.